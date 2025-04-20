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Nefise Karatay'dan anlamlı çağrı!

Ünlü oyuncu Nefise Karatay'dan anlamlı çağrı! İşte detaylar...

Nefise Karatay'dan anlamlı çağrı!

Nefis Karatay, 27 Nisan’daki doğum gününü anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kutluyor. Karatay, Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği yararına bir bağış kampanyası başlatarak, takipçilerini ve sevenlerini otizmli bireyler için destek olmaya davet ediyor.

Nefise Karatay'dan anlamlı çağrı!

"Bir çocuğun hayatına dokunmak en büyük armağandır" diyen Nefise Karatay, yapılacak her bağışın, otizmli çocukların eğitimine, gelişimine ve ailelerine verilen desteğe katkı sağlayacağını belirtiyor.

Nefise Karatay'dan anlamlı çağrı!
"Sen de bu özel günümde bana katıl, az çok demeden bağış yaparak otizmli çocukların hayatına dokun" diyen Nefise Karatay, herkesi bu anlamlı çağrıya kulak vermeye, destek olmaya çağırıyor, "fark yok destek var" diyor.

Bağış kampanyasına destek olmak isteyenler, aşağıdaki bağlantı üzerinden katkıda bulunabilirler;
https://iyilikpaylas.org/kampanya/nefise-karatay-dogum-gununu-odedder-ile-paylasiyor

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