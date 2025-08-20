 Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, alışveriş sonrasında kendisini görüntüleyen muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Nebahat Çehre, "Bir projeyi reddettim, şu an iki proje ile görüşüyorum, Sultan rolüne hazırlık yapıyorum diyebiliriz" açıklamasında bulundu.



Siyahlar içerisindeki elbisesi, mütevazi tavırları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan usta isim, yanına gelen sevenleriyle de uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.

