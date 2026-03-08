Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Şıklığıyla her zamanki gibi dikkat çeken usta sanatçının bir toplantı için AVM’ye geldiği öğrenildi. Bir mekanda gerçekleşen iş görüşmesi için gelen Çehre, toplantı öncesi kısa bir yürüyüş yaparak mağazalara göz attı. Zarif tarzıyla yine beğeni toplayan sanatçı, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Toplantının ardından kısa süre daha AVM’de vakit geçiren Çehre, daha sonra aracına binerek İstinyePark’tan ayrıldı.

