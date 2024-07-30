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SnobMagazin.com

Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

Gazeteci yazar Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi. İşte detaylar...

Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Gazeteci yazar Nagehan Alçı, bir süredir birlikte olduğu Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

13 yıl evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz sene boşanan yazar,

 Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

sevgilisiyle Nişantaşı turuna çıktı.

 Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

Mağazaları gezen çiçeği burnunda sevgililerin giyim tarzı dikkat çekti.

 Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

İkili, kısa süre sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

 Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

Alçı ve Stavros Christodoulidis, aşkı sosyal medyada gündem olmuştu.

 Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

Alçı, geçtiğimiz günlerde eski işi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında kendisine hem psikolojik hem de ekonomik şiddet uyguladığını yineleyerek gündem olmuştu. 

 
 

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