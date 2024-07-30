 Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Gazeteci yazar Nagehan Alçı, bir süredir birlikte olduğu Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.

13 yıl evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz sene boşanan yazar,

sevgilisiyle Nişantaşı turuna çıktı.

Mağazaları gezen çiçeği burnunda sevgililerin giyim tarzı dikkat çekti.

İkili, kısa süre sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Alçı ve Stavros Christodoulidis, aşkı sosyal medyada gündem olmuştu.

Alçı, geçtiğimiz günlerde eski işi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında kendisine hem psikolojik hem de ekonomik şiddet uyguladığını yineleyerek gündem olmuştu.

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