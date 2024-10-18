Müzik dünyasına taze soluk: Ekrem Aliyaşar

Müzik dünyasının taze soluklarından Ekrem Aliyaşar listelere yepyeni şarkısı “Duyuyorum Adını” ile sıkı bir giriş yapmaya geliyor.

Sosyal medya platformlarında ve müzik dünyasında dikkat çeken ve büyük ilgi gören çalışmalarıyla fark yaratan Ekrem Aliyaşar bu kez taptaze bir ayrılık şarkısı ile yeniden iddiasını konuşturacak ve yaralı kalplerin marşı olacak.

Söz ve müziğini Atakan Usal’ın yazdığı teklininin düzenlemesinde Murat Yılmaz imzası var. Şarkının klip yönetmenliğini ise Zati Ohrid üstleniyor.

“Duyuyorum Adını” King Music by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlar ve King Music Youtube kanalında yayında.

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