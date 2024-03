Events Across Turkey’in Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan İstanbul Night Flight, yine dünya starlarını ağırlıyor. Bu yıl 10.kez düzenlenen konser serisinde müzikseverler, 23 Mart-15 Aralık tarihleri arasında eşi benzeri olmayan konser deneyimi yaşayacak.

Events Across Turkey’in, İstanbul Night Flight konser serisi kapsamında An Epic Symphony ile gerçekleştirdiği ve bir kült haline gelen Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşen konserlerin açılışını; An Epic Symphony & Gökhan Türkmen, yapacak.

Events Across Turkey'in organizasyonunda gerçekleşen İstanbul Night Flight, sezonun ilk konseri ile dinleyenleri müziğin büyülü dünyasına davet ediyor. Bugüne kadar öncü isimlere ev sahipliği yapan etkinlik, ülkemizin önde gelen sanatçılarından Gökhan Türkmen’i 23 Mart akşamı Ankara CSO sahnesinde ilk kez ağırlayacak. Türkmen’e sahnede Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşlik edecek.

GÖKHAN TÜRKMEN’İN İLK SENFONİ KONSERİ

Duruşu, müzisyenliği, kalitesi ve yorumcu kimliği ile son yıllarda durmaksızın hem tekli hem de çoklu projeler üreten Gökhan Türkmen, ilk defa bir senfoni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmanın heyecanını taşıyor.

Ustalık döneminin en parlak zamanlarını yaşayan Türkmen, kendi besteleriyle varlığını korumayı başardığı diskografisinin en parlak eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Elini değdiği her işte büyük başarılar elde eden Gökhan Türkmen, çarpıcı sahnesi ve coşkusu ile seyircisinden her konserinden sonra övgü dolu yorumlar aldı.

An Epic Symphony, ülkemizin en önemli değerlerinden Ahmet Kaya’yı Mehmet Erdem’in sesiyle Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. 24 Mart akşamı seyirci ile buluşacak olan Mehmet Erdem, Ankara CSO sahnesinde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Ahmet Kaya’nın en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ankara CSO sahnesinde gerçekleşecek olan konserlerin biletleri ise Biletix ve Biletinial’da satışta.

