Mustafa Topaloğlu’ndan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Alişan ve Haluk Levent’e şok sözler

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; ‘Uzaylı’ lakaplı Mustafa Topaloğlu lakabına, yaşadıklarına ve konuşulanlara isyan etti. ‘Uzaylı’ lakabının kendisine Erol Büyükburç tarafından ‘Sıradışı işler yapıyorsun uzaylı gibisin’ diyerek takıldığını söyleyen Mustafa Topaloğlu “Sonra insanlar bana gerçek uzaylıymışım gibi davranmaya başladı. Kimseye derdimi anlatamadım, kimseyi kırmak da istemedim. Mahvettiler beni, bu uzaylı lakabı yüzünden sahnelerim iptal oldu. Ne devlet, ne de millet beni gerçek uzaylı sanıp hiçbir yere davet etmedi, hiçbir etkinliğe çağırılmadım. Gerçek uzaylı sanıp korktular. Ne uzaylısı ya… Allah’ın adamıyım. Anam belli babam belli, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

“Türkiye benden özür dilesin” diyen Mustafa Topaloğlu, “Bu çok acı bir dram. Ülkemin kültürünü dünyaya anlattım onlar beni gerçek uzaylı sanıp yerin dibine vurdu, hiçbir yere çağırmadılar. Çocuklarım ‘Baba sen bu kadar şarkı yapmışsın bu kadar emeğin var neden hiçbir etkinliğe çağrılmıyorsun?’ dediklerinde gözlerim doluyor, yüzlerine bakamıyorum, bu büyük bir dramdır” diye konuştu.

Prestij müziğin de tamamen kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Topaloğlu, ‘Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Özcan Deniz ve Haluk Levent’i ima ederek “Hepsi biliyor ama ses çıkarmıyor. Ben onları yetiştireyim, adam olsunlar derken onlar beni kendilerine rakip gördüler. O sahtekarları Allah’a havale ettim” dedi. Benim gibi ülkemizin yüzünü ak eden bir adamın hayat hikayesine bakın. Rekorlara imza atan adam hep sürgün yemiş, uzaylı lakabı takılarak kenara itilmiş. İnsan bu haksızlık karşısında buzdağı gibi donar. Vefasızlık allahsızlıktır, hayvanlar bile iyilikten anlıyor” şeklinde sitem etti.

YUSUF GÜNEY YAPMASIN BÖYLE ŞEYLER!

Yusuf Güney’in astral seyahatlerine inanıp inanmadığı sorulan Mustafa Topaloğlu “İroni yapmaya gerek yok, astral yolculuk yaptım diyor bana bir resim getir, altına imza at ancak o zaman inanırım. Yusuf iyi çocuk, onu çok seviyorum ama yapmasın böyle şeyler. Gidip resmini çekemediği altına imza atmadığı olayları anlatmasın” diye konuştu.

MİCHAEL JACKSON’UN ŞARKILARINI ONDAN İYİ SÖYLERİM

“Dünyada benimle karşılıklı sanat yapmaya cesaret edecek kimse yok” diyen Mustafa Topaloğlu “Çok donanımlı bir sanatçıyım. Michael Jackson kendi şarkılarını söyler ama benim şarkılarımı söyleyemez. Ama ben onun şarkılarını da söylerim en az onun kadar iyi şekilde” dedi. Topaloğlu “Dünya sanatçılarını çağırsınlar müzik jürisi kurulsun, saz heyeti kurulsun desinler ki buyrun meşke sizi dünya dinliyor, bakalım kim birinci olacak. Benim gibi kimse okuyamaz. Bu yüzden uzaylı diyebilirler ama beni gerçek uzaylı sanıp beni itmenin beni kötü göstermenin anlamı ne, bunu niye böyle düşündüler. Herkes kendine bunu sorsun ayakta alkışlayacağımız birini yere vurmuşlar sürgüne yollamışlar. Bu büyük günah” dedi.

YAŞADIKLARIMI ANLATSAM BUZDAĞI GİBİ DONARSINIZ

Mustafa Topaloğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyanın izlenenleri arasında üçüncü oldum. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli bilinen . 275 insanı arasına girdim. Ülkemde reytinglerim birinciliklerle dolu, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da albüm satış rekorlarım var. Böyle bir insan gerçek uzaylıymış gibi sürgüne gönderildi, dışlandı. Bu anlayışla hiçbir etkinliğe davet edilmedim. Oysa otuz yıldır benim şarkılarımla eğleniyorlar. Şarkılarım hiç bitmedi, eskimedi, unutulmadı. Yıllarca da söylenmeye devam edilecek. Değerimi bilmedikleri için bana herkes özür borçlu. Yaşadıklarımı bir bir anlatsam buz dağı gibi donar kalırsınız. Yiğidin hakkını yiğide vermediler.”

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