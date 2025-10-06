  • Video Galeri Foto Galeri
Murat Yıldırım ile Iman Elbani kızları Miray'ın doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Murat Yıldırım ile Iman Elbani, kızları Miray'ın doğum günü için parti düzenledi.

Çiftin kızı 3 yaşına girdi.

Karlar Ülkesi konseptiyle gerçekleşen doğum gününde çift fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

