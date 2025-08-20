  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Televizyon Akademisi tarafından yapılan Televerse Festivali’ne katılmak için Los Angeles'a gitti.

  Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

LOS ANGELES’TA BİR ARAYA GELDİLER
Evgin, Clueless dizisiyle dünya çapında ünlenen Alicia Silverstone ile Televerse Festivali'nde tanıttığı yeni dizisi Irish Blood’ın panelinde bir araya geldi.

  Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi
  Magazin

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası
  Gündem

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Buse Terim'in AVM tarzı!
  Magazin

Buse Terim'in AVM tarzı!

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması
  Magazin

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi
  Magazin

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi