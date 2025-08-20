  Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Televizyon Akademisi tarafından yapılan Televerse Festivali’ne katılmak için Los Angeles'a gitti.

LOS ANGELES’TA BİR ARAYA GELDİLER

Evgin, Clueless dizisiyle dünya çapında ünlenen Alicia Silverstone ile Televerse Festivali'nde tanıttığı yeni dizisi Irish Blood’ın panelinde bir araya geldi.

