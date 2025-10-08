Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi

Murat Dalkılıç, şarkısı Yerin Dibi'yi tüm platformlardan kaldırdı.



Şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı.



Dalkılıç, "Çünkü kimsenin kaybettiğini haykırması içime çok sinmiyordu bir süredir" dedi.

