  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi

Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi

Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi

Murat Dalkılıç, şarkısı Yerin Dibi'yi tüm platformlardan kaldırdı.

Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi
Şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı.

Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi
Dalkılıç, "Çünkü kimsenin kaybettiğini haykırması içime çok sinmiyordu bir süredir" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!
  Magazin

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

BKE Feed The Future'da ödülü aldı
  Hayatın İçinden

BKE Feed The Future'da ödülü aldı

Türkiye'de ve dünyada bir ilk!
  Hayatın İçinden

Türkiye'de ve dünyada bir ilk!

Barış Baktaş 2025’in en yakışıklı aktörü seçildi
  Magazin

Barış Baktaş 2025’in en yakışıklı aktörü seçildi

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
  Gündem

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Eylül Ersöz Deha dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına cevap verdi
  Magazin

Eylül Ersöz Deha dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına cevap verdi