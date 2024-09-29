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Murat Boz'dan hayranlarına müjde!

Murat Boz'dan hayranlarına müjde! İşte detaylar...

Murat Boz'dan hayranlarına müjde!

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Murat Boz sahneye çıktı. Yaklaşık Doksan Bin kişilik rekor katılımla gerçekleştirilen organizasyonda Boz, şarkıları ve sahne performansıyla katılımcılara rüya gibi bir atmosfer yaşattı.

 Murat Boz'dan hayranlarına müjde!

Usta sanatçı, İstanbul Harbiye Açıkhava’daki unutulmaz konserinin ardından, Ankara’daki sahne performansında da sevenleriyle adeta bütünleşti. Boz, 3 günde gerçekleştirdiği iki dev konsere rağmen, sahnedeki tükenmeyen enerjisiyle saatlerce performans sergiledi. Sevilen sanatçı kendine özgü dansı ve dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra, roman havasından arabesk şarkılara uzanan repertuarıyla müzikseverlerden yine tam not aldı.

 Murat Boz'dan hayranlarına müjde!

Boz, repertuarına eklediği Ferdi Tayfur’un bir döneme damgasını vurmuş “Ben de Özledim” isimli şarkısıyla büyük alkış aldı. On Binlerce müzikseverin hep bir ağızdan bu klasikleşmiş şarkıya eşlik ettiği atmosfer gerçekten görülmeye değerdi.

 Murat Boz'dan hayranlarına müjde!

Boz, “Bu dönem benim için gerçekten konser dönemi. Bir müzisyen olarak kendimi en iyi hissettiğim yer sahne. Önümüzdeki haftalar boyunca ülkemizin birçok şehrinde konserlerimle sevenlerimle buluşacağım. Lütfen takipte kalın.” şeklinde konuştu.

 

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