 Murat Başaran'dan müzik itirafı!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Murat Başaran, sevenlerinin karşısına sürpriz bir çalışmayla çıkıyor. Murat Başaran, 1995 yılında Azer Bülbül’ün seslendirdiği “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısını kendine has tarzıyla yeniden yorumladı. Şarkı için yıllar sonra saçını kısaltıp imaj yenileyen Murat Başaran, bir de klip çekti. Prodüktörlüğünü Poll Production’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunu Kubilay Kasap’ın oturduğu, aranjesini Ceyhun Çelikten’in yaptığı şarkıya, Eyüpsultan Rota Plato’da klip çekildi. Ankaralı şarkıcı, klipte hem oynadı hem de oynattı.

AZER BÜLBÜL ANISINA BİR ŞARKI OLDU

Murat Başaran, çekim arasında basın mensuplarını ağırladı. Şarkı hakkında konuşan Başaran, “Şarkımız rahmetli Azer Bülbül’ün. Çok sevdiğim, yurtdışında beraber konsere gittiğimiz dostumdu. Onun anısına bir şarkı oldu. Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı’ya söyledim, ‘Çok güzel fikir’ dedi. Aranjesi Ceyhun Çelikten, yönetmenliğini Kubilay Kasap yaptı. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Kendim Murat Başaran’ı şarkıya katarak icra ettim. Ben Ankaralıyım ve Ankaralı tarafımızı ortaya çıktı, biraz oynadım” dedi. Kendi yorumunu şarkıya kattığını belirten şarkıcı, “Üstat Azer Bülbül her şarkıyı çok güzel yorumladı. Biz de kendi yorumumuzla yaptık. Biraz daha Ankaralı tavırla şarkıyı yaptım. Değişik bir tat olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

25. YILA BEST OF ALBÜMÜ

Sanat hayatında 23. yılı dolduran Murat Başaran, 25. yılda Best Of albümü çıkaracağını söyledi: “Önümüzdeki yıllarda bir Murat Başaran Best Of albümü yapacağız. 23. yılım ve 25. yılımızı doldurunca Bir Best Of bizde yaparız inşallah”

KEŞKE MÜZİĞE ARA VERMESEYDİM

Bir dönem müziğe 6 yıl ara veren Murat Başaran, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. “Keşke müziğe ara vermeseydim” diyen Başaran, “Bir 6 yıl kadar ara verdim, keşke vermeseydim. Yine o dönem şarkılar yaptım. Şimdi o arayı kapatacağız. Covid, ticaret denince onlar müziğimi etkiledi” dedi.



Murat Başaran ve ekibi, gün boyu süren çekimlerin ardından pasta keserek kutlama yaptı.

