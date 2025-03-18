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Muhteşem Yüzyıl oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu

Muhteşem Yüzyıl oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu. İşte detaylar...

Muhteşem Yüzyıl oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu

Bir zamanlar yayınlanan dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran Sultan'ı Nur Fettahoğlu ve Hatice Sultan'ı Selma Ergeç, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Muhteşem Yüzyıl oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu
Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre kız kıza alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceleyen ikili, hızlıca yaptıkları alışveriş sonrası araçlarına doğru yöneldi. Alışveriş sırasında karşılaştıkları muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncular, makyajsız güzellikleri ile beğeni topladı. Şık spor tarzlarıyla da dikkat çeken Fettahoğlu ve Ergeç, muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra AVM'den ayrıldı.

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