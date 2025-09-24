  • Video Galeri Foto Galeri
Moe Dunford ve Cemal Hünal’dan Rize’de Danny Boy sürprizi

Vikings dizisinde canlandırdığı Aethelwulf rolüyle tanınan İrlandalı aktör Moe Dunford, yeni filmi Loya için Rize’de sete çıktı.

Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı olan filmin Türkiye çekimleri Rize’nin doğal güzellikleri eşliğinde sürüyor.

Yapımda Moe Dunford’un yanı sıra Türk oyuncular Cemal Hünal, Cansu Tosun ve Ayla Sungur da rol alıyor.

Çekimler başlamadan önce film ekibi Rize’de keyifli anlar yaşadı. Oyuncular Cemal Hünal ve Moe Dunford, tarihi bir taş köprü üzerinde İrlanda’nın unutulmaz halk ezgisi ‘Danny Boy’u seslendirdi. Performansa diğer oyuncuların da eşlik etmesiyle ortaya çıkan görüntüler, Karadeniz’in büyüleyici manzaralarıyla birleşerek sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

 

