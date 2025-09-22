 Modacıların gözdesi Petek Dinçöz

Petek Dinçöz, Kıbrıs Merit Otel’de verdiği muhteşem konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Güçlü sahne performansı, enerjisi ve bitmeyen repertuvarıyla izleyenleri mest eden Dinçöz, bir kez daha neden sahnelerin en çok aranan isimlerinden biri olduğunu kanıtladı. Gecede, modacı Hasan Altın tarafından özel olarak hazırlanan sahne kostümüyle sahneye çıkan Dinçöz, zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

Tasarımındaki modern dokunuşlar ve detaylı işçilik, sanatçının sahne enerjisiyle bütünleşerek adeta görsel bir şölene dönüştü. Konser boyunca dillerden düşmeyen hit parçalarını seslendiren Petek Dinçöz, sahne şovlarıyla da dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Sanatçı, “Her konserimde hayranlarımla buluşmak benim için en büyük mutluluk.

Onların enerjisi bana her zaman ilham veriyor.” sözleriyle sahnede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Petek Dinçöz, hem modacıların gözdesi olmaya devam ediyor hem de unutulmaz sahne şovlarıyla kariyerinde yeni izler bırakıyor

