  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Modacıların gözdesi Petek Dinçöz

Modacıların gözdesi Petek Dinçöz... İşte detaylar...

Modacıların gözdesi Petek Dinçöz

Petek Dinçöz, Kıbrıs Merit Otel’de verdiği muhteşem konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 Modacıların gözdesi Petek Dinçöz

Güçlü sahne performansı, enerjisi ve bitmeyen repertuvarıyla izleyenleri mest eden Dinçöz, bir kez daha neden sahnelerin en çok aranan isimlerinden biri olduğunu kanıtladı. Gecede, modacı Hasan Altın tarafından özel olarak hazırlanan sahne kostümüyle sahneye çıkan Dinçöz, zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

 Modacıların gözdesi Petek Dinçöz

Tasarımındaki modern dokunuşlar ve detaylı işçilik, sanatçının sahne enerjisiyle bütünleşerek adeta görsel bir şölene dönüştü. Konser boyunca dillerden düşmeyen hit parçalarını seslendiren Petek Dinçöz, sahne şovlarıyla da dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Sanatçı, “Her konserimde hayranlarımla buluşmak benim için en büyük mutluluk.

Onların enerjisi bana her zaman ilham veriyor.” sözleriyle sahnede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Petek Dinçöz, hem modacıların gözdesi olmaya devam ediyor hem de unutulmaz sahne şovlarıyla kariyerinde yeni izler bırakıyor

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cansever müzik piyasasını topa tuttu: Sesi olmayanları zengin ettiniz
  Magazin

Cansever müzik piyasasını topa tuttu: Sesi olmayanları zengin ettiniz

Demet Özdemir defile için Londra'ya gitti
  Magazin

Demet Özdemir defile için Londra'ya gitti

Burcu Esmersoy'un AVM tarzı!
  Magazin

Burcu Esmersoy'un AVM tarzı!

Reyhan Karaca gençlik sırrını verdi!
  Magazin

Reyhan Karaca gençlik sırrını verdi!

Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi!
  Magazin

Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi!

Miray Akovalıgil sahnede yaşadığı zorlukları anlattı
  Magazin

Miray Akovalıgil sahnede yaşadığı zorlukları anlattı