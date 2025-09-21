 Miray Akovalıgil sahnede yaşadığı zorlukları anlattı

  • Video Galeri Foto Galeri
Stand-up sahnesinin sevilen ismi Miray Akovalıgil, geçtiğimiz akşam Palladium Ataşehir AVM’de hayranlarıyla buluştu.

Gösteri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen başarılı komedyen, hem sahne heyecanını hem de kadın komedyenlerin yaşadığı zorlukları anlattı. Yıllardır stand-up yapan Akovalıgil, sahneye çıkarken ilk günkü heyecanını koruduğunu belirterek, “Bugün belki de 200. gösterim ama hâlâ aynı heyecan var. Karnımda kelebekler uçuşuyor.” dedi. Kadın komedyenlerin sahnedeki varlığına değinen Akovalıgil, “Kahkahayı hep erkeklerden almaya alışmışız. Ben kadınların da güldürebileceğini göstermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

100 KERE YAPTIYSAM, 200 KERE BIRAKTIM
Sahne yolculuğunda zorluklar yaşadığını dile getiren komedyen, “Kaç kere bıraktım… 100 kere yaptıysam, 200 kere bıraktım. Ama seyirciyle buluştukça yeniden heyecan kazandım.” sözleriyle samimi bir itirafta bulundu. Turne planları hakkında da konuşan Akovalıgil, “Bu sene Londra, Viyana, Almanya… Birçok yurt dışı sahnesi şimdiden hazır.” dedi.

Stand up gösterisi ile izleyicileri kahkahaya boğan Miray Akovalıgil, güçlü enerjisi ve samimiyetiyle kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli bir akşam yaşattı.

 

