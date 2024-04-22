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Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı

Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan Mine Tugay, deniz sezonunu açtı.

Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı
Oyuncu, siyah mayosuyla poz verdi.

 Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı

Deniz kenarında objektif karşısına geçen Tugay, fit fiziğiyle beğeni topladı.

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