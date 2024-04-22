 Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan Mine Tugay, deniz sezonunu açtı.



Oyuncu, siyah mayosuyla poz verdi.

Deniz kenarında objektif karşısına geçen Tugay, fit fiziğiyle beğeni topladı.

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