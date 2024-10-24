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Metin Yıldız, yoğun bakımdan çıkan bebeği hakkında konuştu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti

Metin Yıldız, yoğun bakımdan çıkan bebeği hakkında konuştu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti. İşte detaylar...

Metin Yıldız, yoğun bakımdan çıkan bebeği hakkında konuştu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti

 

Metin Yıldız ile eşi Ceylan Yılmaz, doğduktan sonra on üç gün boyunca yoğun bakımda kalan bebeklerine nihayet kavuştu.

 Metin Yıldız, yoğun bakımdan çıkan bebeği hakkında konuştu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti

Çift, sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilen oğullarını gezintiye çıkardıkları Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Son dönemde yoğun bakımda bebek ölümlerini adeta kanı donarak takip ettiğini söyleyen Metin Yıldız, "Bizim evladımız da on üç gün yoğun bakımda kaldı. Çok sağlıklı, çok güzel bakıldı, emin ellerdeydi. Allah bunun üzüntüsünü yaşayanlara sabırlar versin" dedi. Ceylan Yılmaz yoğun bakımda kaldığı on üç gün boyunca süt sağarak bebeklerine götürdüğünü ve anne sütünün mucizevi olduğunu belirtip "Bizim için zor süreçti, her gün süt sağıp götürdük. Anne sütü öyle bir şey ki ben onun mucizesine inanıyorum. Yoğun bakımda sevip kucağımıza aldık. O süreci hatırlamak bile istemiyoruz" diye konuştu. Metin Yıldız, yenidoğan çetesinin bebekleri para için öldürdüğü haberleriyle ilgili olarak ise "Aklımız ermiyor, kanımız donuyor bu yaşananlara. Dilim varmıyor, korkunç şeyler yaşıyoruz. Bu ülke insanına ne oldu? Ne ara buraya geldik? Bu kabullenebilecek bir şey değil. Allah yaşayanlara sabır versin, umarım böyle şeyler bir daha yaşamayız" ifadesini kullandı.

 Metin Yıldız, yoğun bakımdan çıkan bebeği hakkında konuştu! Bebeğine koyduğu isim dikkat çekti

Yıldız, erkek bebeklerine mitolojide savaş tanrısı olarak bilinen Aşil ismini verdiklerini de sözlerine ekleyip "İsmi Aşil. Mitolojide savaş tanrısı manasına geliyor, dünyada bu kadar savaş varken biz de adını savaş tanrısı koyduk ki savaşları durdursun diye" dedi.

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