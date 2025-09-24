Metehan Şahiner, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda

  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Metehan Şahiner, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Pedri rolüyle dahil oldu. Rolüne hazırlanma sürecini anlatan Şahiner, özellikle kötü karakterleri canlandırırken farklı bir yöntem izlediğini söyledi:

“Böyle rollere hazırlanırken, özellikle de karakter kötü tarafı temsil ediyorsa, bana onun özelliklerini hissettiren müzikler dinlemeyi tercih ediyorum. Kendimi eve kapatıyor, karakteri kafamda hikâyeleştiriyor ve sahneleri zihnimde canlandırıyorum.”

Daha önce de tarihi projelerde kamera karşısına geçtiğini hatırlatan Şahiner, bu yapımın kendisine farklı bir sorumluluk yüklediğinin altını çiziyor: “Her tarihi dizi kendi içinde bambaşka bir dünya kuruyor. Bu yüzden birbirine benzememesi, özgün bir çizgide ilerlemesi gerekiyor. Benim için asıl zorluk buydu. Ama karakteri keşfetme ve onun yolculuğunu inşa etme süreci, işin en keyifli ve en heyecan verici tarafı oldu.”

 

