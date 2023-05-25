Mesut Albayrak: İhracatın vazgeçilmez taşıyıcısı ‘Epal Euro Palet’ oldu

Türkiye'nin 2022 ve 2023 yıllarında artan ihracat ivmesinde tercih edilen taşıyıcı ‘EPAL Euro Palet’ oldu.

TEPAL Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Batum Orman Ürünleri Genel Müdürü Mesut Albayrak, "2022 ve 2023 yıllarında ülkemiz ihracat rakamlarında büyük artış gerçekleştirdi. Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere ülkemizin ihracat gerçekleştirdiği ülke sevkiyatlarında, ihracat ürünlerinin taşımasından en fazla tercih edilen taşıyıcı ürün ‘EPAL Euro Palet oldu. Çevre dostu olan ve her bir ‘EPAL Euro Palet’ karbon bütçesini (CO2 dengesini) yaklaşık 30 kg. azaltır çevre dostu bir ürün olmakla beraber plastik paletlerin yerini aldı. Yenilenebilir olan EPAL ürünlerimiz, hava, kara, deniz, demiryolu taşımacılığında kullanabilmektedir. Taşımacılık sırasında bu ve bunlar gibi sorunların yaşanmaya devam etmemesi için tüm ülkeler arasında geçerli olabilecek taşımacılık şartları geldi. Dış ticarette sorunların azalması yolunda çözümlerden biri olan Euro palet kullanımın başlaması ile tır ve konteynırlarını Euro palete uyumlu hale getiren yerli ve yabancı birçok şirket vardır. İhracat süresince eşyaların taşınması ve ticaretin sorunsuz gerçekleştirilmesi için uluslararası ihracat yapan şirketler de taşımacılıkta Euro Palet kullanan taşıma şirketlerini tercih etmektedirler. Bu yüzden hem ihracat yapan şirketler hem de ihracat yapan şirketlerin taşımacılık işlerini gerçekleştiren uluslararası taşımacılık şirketleri Euro alet alımı yapmaktadır" dedi.

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