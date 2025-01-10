 Meryem Uzerli'ye ödül

Meryem Uzerli, 23. Altın Yıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde 2024 yılının ‘En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu.



Meryem Uzerli, geçtiğimiz akşam (9 Ocak) Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, “Türkiye’nin En Prestijli Öğrenci Ödül Töreni ‘Yılın Yıldızları Ödülleri’nde öğrencilerin oy kullandığı anketler sonucunda 2024 Yılının En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Geceye mavi uzun elbisesi ile katılan ve ödül konuşmasında samimi açıklamalarıyla kalpleri fetheden Uzerli konuşmasının finalini şu sözleriyle taçlandırdı; “Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmemeliyiz.

Ben hariç ailemdeki herkes Üniversitede okudu. Ben Üniversite okumadım ama bugün bir üniversiteden bir ödül alıyorum.

Ailemdeki herkese bunu anlatacağım. Çok gurur verici bir şey.



Ve son olarak, ışığı çok seviyoruz çünkü bize yol gösteriyor. Ama hayatımızdaki karanlık günlere de razıyız.

Çünkü bize yıldızları gösteriyor. Çok teşekkür ederim…”

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