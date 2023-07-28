  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Meryem Uzerli dünya güzelleri arasında

Meryem Uzerli dünya güzelleri arasında... İşte detaylar...

Meryem Uzerli dünya güzelleri arasında

Elon Musk’ın da takip ettiği World of Statistics hesabı, Meryem Uzerli’nin dünyanın en güzel kadınları arasında olduğunu ilan etti. Tüm dünyadan alınan verilerle yapılan istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly var.

Meryem Uzerli dünya güzelleri arasında

Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi ünlü kadınlar arasında yerini alan Meryem Uzerli, ‘The most beautiful actress of all time’, yani tüm zamanların en güzel 22 aktristi arasında gösterildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi! Sebebine çok şaşıracaksınız!
  Magazin

'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

Sevda Dalgıç'ın eşinden set kuralı!
  Magazin

Sevda Dalgıç'ın eşinden set kuralı!

Burak Özçivit'in Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı!
  Magazin

Burak Özçivit'in Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı!

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi
  Magazin

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi
  Magazin

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi