Meryem Uzerli dünya güzelleri arasında

Elon Musk’ın da takip ettiği World of Statistics hesabı, Meryem Uzerli’nin dünyanın en güzel kadınları arasında olduğunu ilan etti. Tüm dünyadan alınan verilerle yapılan istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly var.

Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi ünlü kadınlar arasında yerini alan Meryem Uzerli, ‘The most beautiful actress of all time’, yani tüm zamanların en güzel 22 aktristi arasında gösterildi.

