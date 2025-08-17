 Merve Akıncı'dan sürpriz haber!

Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında yıllarca izleyiciyle buluşan ve ekranlardan tanıdığımız Merve Akıncı, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Buraya Kadarmış” ile yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı.

Duygusal altyapısı ve yalın sözleriyle öne çıkan şarkının aranjesi Oben Akın imzası taşırken, klibin yönetmenliğini Jan Medya Production üstlendi. Sahnelerdeki güçlü enerjisi ve yıllardır ekranlarda sürdürdüğü başarılı sunuculuk kariyeriyle tanınan Akıncı, kendi hikâyesini müzik aracılığıyla anlatmaya devam ediyor.

“Bu, tamamen bana ait olan ilk şarkım. Kalbimden geçenleri ve içimde birikenleri kağıda döktüm. Şarkı söylemek benim için her zaman bir meditasyondu; şimdi bu hissi herkesle paylaşmak istiyorum” diyerek duygularını dile getiren sanatçı, “Buraya Kadarmış” ile dinleyicisini sade ama derin bir yolculuğa davet ediyor. Bu şarkı, Merve Akıncı’nın iç dünyasına açılan samimi bir kapı olmasının yanı sıra onun müzikal benliğini de ortaya koyuyor.

Müzik ve sunuculuğu bir arada yürütebileceği projeler üretmeyi hedefleyen Akıncı, aynı zamanda oyunculuk teklifleri de alıyor. Doğru bir proje karşısına çıkarsa, onu bir dizide izleyiciyle buluşurken görmek de mümkün. Çok yönlü kariyerini müzikle daha da zenginleştirmeye kararlı olan sanatçı, her alanda üretmeye ve sahnede olmaya devam etmek istiyor.

Hayatının büyük bölümünü Antalya’da geçiren Merve Akıncı, 7 yaşından bu yana müzikle iç içe yaşıyor. Orkestra gruplarından kendi kurduğu müzik grubuna, şiir ve şarkı yarışmalarındaki derecelerinden devlet tiyatrosu sahnelerine uzanan çok katmanlı bir sanat geçmişine sahip. Genç yaşta Kıbrıs’ta televizyon programları sunarak ekran yolculuğuna başlayan Akıncı, TRT, ATV Avrupa ve Kanal D gibi önemli televizyon kanallarında uzun yıllar sunuculuk yaptı. Son 18 yıldır ise Türkiye’nin önde gelen markalarının etkinliklerinde Türkçe ve İngilizce sunuculuk ve moderatörlük görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Müziğin iyileştirici gücüne inanan Merve Akıncı, her bestesini bir yaşam kesitine dönüştürüyor, şarkıları ise yalnızca melodilerden ibaret değil; yaşanmışlıkların, duyguların ve hayallerin izlerini taşıyan, kalpten kalbe uzanan bir yolculuk niteliğinde...

Merve Akıncı'nın yeni şarkısı ''Buraya Kadarmış'' tüm dijital müzik platformlarında ve klibi Merve Akıncı Youtube kanalında yayında!..

