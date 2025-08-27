  • Video Galeri Foto Galeri
Merve Akıncı’dan duygusal bir yolculuk

Merve Akıncı, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Buraya Kadarmış” ile yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı.

Duygusal altyapısı ve yalın sözleriyle öne çıkan şarkının aranjesi Oben Akın imzası taşırken, klibin yönetmenliğini Jan Medya Production üstlendi.

Sahnelerdeki güçlü enerjisi ve yıllardır ekranlarda sürdürdüğü başarılı sunuculuk kariyeriyle tanınan Akıncı, kendi hikâyesini müzik aracılığıyla anlatmaya devam ediyor.

“Bu, tamamen bana ait olan ilk şarkım. Kalbimden geçenleri ve içimde birikenleri kağıda döktüm. Şarkı söylemek benim için her zaman bir meditasyondu; şimdi bu hissi herkesle paylaşmak istiyorum” diyerek duygularını dile getiren sanatçı, “Buraya Kadarmış” ile dinleyicisini sade ama derin bir yolculuğa davet ediyor. Bu şarkı, Merve Akıncı’nın iç dünyasına açılan samimi bir kapı olmasının yanı sıra onun müzikal benliğini de ortaya koyuyor.

Müziğin iyileştirici gücüne inanan Merve Akıncı, her bestesini bir yaşam kesitine dönüştürüyor, şarkıları ise yalnızca melodilerden ibaret değil; yaşanmışlıkların, duyguların ve hayallerin izlerini taşıyan, kalpten kalbe uzanan bir yolculuk niteliğinde...

