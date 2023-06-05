  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mert Aydoğdu iki proje ile geliyor

Oyuncu Mert Aydoğdu "Yeşil Vadinin Kızı" isimli dizide Selim karakterine hayat verirken "Doz" isimli sinema filminde Ozan karakterini canlandırdı.

Mert Aydoğdu iki proje ile geliyor

Yakışıklı oyuncu Mert Aydoğdu yapımcılığını Yeşil yapımın yaptığı yönetmen kotuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Aydoğdu oturduğu "Yeşil Vadinin Kızı" isimli dizide Selim karakterine hayat verirken "Yeşil Vadinin Kızı" dizisi Türkiye'de yayına girmeden Güney Amerika Ülkelerinden Peru, Uruguay,Bolivya, Porto riko, Panama, Şili ve Avrupa ülkeleri İspanya , Macaristan'da yayınlamaya başladı.

Mert Aydoğdu iki proje ile geliyor

OYUNCULUĞUYLA GÖZ DOLDURDU

Güney Amerika ülkelerinde daha şimdiden hayran kitlesine ulaşan ve oyunculuğuyla göz dolduran başarılı ve yakışıklı oyuncu Mert Aydoğdu yapımcılığını Leaf yapımın yaptığı "DOZ" isimli sinema filminde Ozan karakterine hayat verdi. Başrol Yağmur Ün, Boğaç Aksoy, Mert Aydoğdu, Mehmet Kahraman'ın oynadığı sinema filmi Kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eylül Öztürk hediye yerine depremzedelere yardım edilmesini istedi 
  Magazin

Eylül Öztürk hediye yerine depremzedelere yardım edilmesini istedi 

Türkiye’nin ilk kripto müzik plak şirketini kurdu
  Magazin

Türkiye’nin ilk kripto müzik plak şirketini kurdu

Hera Aslan: Ozan beni asla kırmıyor
  Magazin

Hera Aslan: Ozan beni asla kırmıyor

Ünlüleri buluşturan dillere destan sünnet düğünü
  Magazin

Ünlüleri buluşturan dillere destan sünnet düğünü

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  
  Magazin

Serdar Ortaç'tan evlilikle ilgili şok laf!  

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı
  Magazin

Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı