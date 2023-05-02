“Mem û Zîn” opera versiyonuyla Uluslararası Mayıs Festivali’nde izleyiciyle buluşacak

Rain Media, Kürt yazılı edebiyatının kült eserlerinden “Mem û Zîn”i opera olarak sanatseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Farklı uluslardan birçok önemli sanatçıyı aynı projede buluşturan “Mem û Zîn” Operası, ilk kez seyircinin karşısına kültür ve sanat dünyasının nabzını tutan Uluslararası Mayıs Festivali’nde çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü Kürt edebiyatçı Ehmedê Xanî’nin eserine dayanan “Mem û Zin” Operası’nın bestesi Cem İdiz, librettosu ise Cuma Boynukara tarafından yazıldı. Bir Kürtçe operanın ilk kez bu düzeyde bir organizasyonda temsil edilecek olması da Kürt sanat ve kültür tarihi açısından büyük önem taşıyor.

Kökleri çok daha eskilere uzansa da 1987 yılından bu yana her yıl kesintisiz düzenlenen Uluslararası Mayıs Festivali, müzik, tiyatro ve dans başlıklarından oluşan üç ayrı bölümde çok sayıda kültürel etkinliğe sahne oluyor. Her yıl yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan Festival, sanatın birleştirici gücüne dayanarak dünyanın dört bir yanından dünyaca ünlü sanatçıları aynı çatı altında buluşturuyor. Festival, bu yıl Türkiye’den Rain Media’nın yapımcılığını üstlendiği “Mem û Zîn” Operası’nı da ağırlayacak. İzleyiciyle ilk kez Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde düzenlenecek Uluslararası Mayıs Festivali’nin ana programında buluşacak “Mem û Zîn” Operası, Kürtçe olarak seslendirilecek.

Kürt yazılı edebiyatının kült eserlerinden “Mem û Zîn”, 17. yüzyıl sonlarında yazılmış trajik bir aşk destanı olarak dünya kültür mirasındaki yerini koruyor. “Mem û Zîn” destanı, klasik bir aşk hikayesi olmanın ötesine geçerek Kürtlerin düşünsel, ruhsal ve toplumsal yapısına ışık tutan şiirsel anlatımıyla dikkat çekiyor. Yazıldığı dönemin sosyal ve siyasal atmosferini etkileyici şekilde betimleyen eser, Kürt dilinin anlam derinliğini ve zengin bir edebiyat dili olmasını çok iyi ortaya koyan klasikleşmiş bir başyapıt olmasıyla da önem taşıyor. Mem û Zîn; aşkın, tutkunun ve sadakatin; feodal kültür ve adaletsizlikler karşısında yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı engeller açısından dünyaca ünlü “Romeo ve Juliet” eserini akıllara getiriyor. Kürt kültürü için önemli bir başvuru kaynağı olan eser, dünya genelinde farklı coğrafyalarda halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. 2023 yılında Rain Media’nın Kürtçe Opera olarak yeniden gündeme taşımaya hazırlandığı “Mem û Zîn” dünya kültür mirasındaki yerine yeni bir başlık açmış olacak.

Rain Media’nın kurucularından Dara Kutlay ve Zelal Sever ortaklığıyla, uzun yıllar süren hazırlık aşaması ve büyük emeklerle hazırlanan “Mem u Zîn” Operası tarihi bir proje olarak müzik tarihindeki yerini almak için gün sayıyor. Sanatın birleştirici gücünden ve çok seslilikten ilhamla hayat bulan “Mem u Zîn” Operası’nın bestesi Cem İdiz, librettosu ise Cuma Boynukara tarafından yazıldı. Rejisörlüğünü meşhur İhsan Othman’ın üstlendiği Opera’da Soprano Özlem Bulut, Tenor Angelo Pollak ve Piyanist Fiona Pollak gibi önemli sanatçılar yer alıyor.

“Mem u Zîn” Operası’nın aryaları 13 Mayıs 2023 tarihinde saat 15:00'te Hessisches Staatstheater Wiesbaden'in Großes Haus salonunun fuaye alanında izleyicilerle buluşacak.

Bu önemli buluşmada yer almak ve “Mem u Zîn” Operası’nın ilk izleyicilerinden olmak isteyenler Hessisches Staatstheater Wiesbaden’in resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

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