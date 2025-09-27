  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti

Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti
Şef Arda Türkmen'in eşi olan Melodi Elbirliler, arkadaşıyla alışveriş yaptı.

 Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni, alışverişten sonra milyonluk aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çektiMelodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş ile Her Şey Ortada  
  Hayatın İçinden

Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş ile Her Şey Ortada  

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim
  Magazin

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı
  Gündem

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

Güllü hayatını kaybetti
  Gündem

Güllü hayatını kaybetti

Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti
  Magazin

Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı
  Magazin

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı