 Melis Kızılaslan’a Osimhen benzetmesi

Güzel oyuncu Melis Kızılaslan, yeni dizisi Cennetin Çocuklarında canlandırdığı kokoş Şebnem karakteriyle seyirciden tam not aldı.

Kızılaslan, rolüyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Garip bir şekilde içimde hep bir kokoş yatıyormuş da o kişi ortaya çıkmış gibi… Hiç yabancılık çekmedik Şebnem’le.”

PARTNER OLMAK GURUR VERİCİ

Setteki partneri Zafer Algöz için de övgü dolu ifadeler kullanan oyuncu, “Yıllarca kahkahayla izlediğim bir oyuncuyla partner olmak müthiş heyecanlı ve gururlu hissettirdi. Zafer Bey, karşısındaki oyuncuyu çok rahatlatan, oyunuyla yönlendiren biri” dedi.

OSİMHEN’E BENZETİLDİ

Öte yandan Kızılaslan, paylaştığı güzellik maskesi fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun bu hali, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Osimhen’e benzetildi.

