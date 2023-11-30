Melis İşiten: Ölüme hiç bu kadar yaklaşmadım

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Melis İşiten, turneden dönerken geçirdikleri ve üç oyuncu arkadaşını kaybettiği trafik kazasını anlattı.

"ÇOK ZORDU"

"Böyle konuştuğumuz zaman beni üzen bir yere değil, başka bir yere oturtmaya çalışıyorum" diyen İşiten, "Ben hayatımda ölüme hiç bu kadar yaklaşmadım, hiç çok büyük kayıplarım olmadı yani yaşı geldi ve aile büyüklerim vefat etti. O yüzden bildiğim bir hikaye değildi hiç, beklemediğim bir anda hayatında bambaşka bir şey oluyor, üç arkadaşımızı kaybettik. Çok zordu bazı şeylerin empatisi yoktur. Öldüğü için yas tutmuyorsun, ölmeden önceki hayatı için yas tutuyorsun aslında" ifadelerini kullandı.

"ÇOK HIZLI BOŞANMA KARARI ALDIK"

Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile olan evliliğinin bitişine dair gelen soruya da yanıt veren Melis İşiten, Çok hızlı boşanma kararı aldık. Karar esnasında birbirimizi çok seviyorduk insan olarak ve bu çok etkiliydi. Çok genç yaşta evlendik, çok genç yaşta anne baba olduk" dedi.

İşiten, sözlerine "Kendi aramızda konuşuyorduk ya bu kadar aşık olup herşey bu kadar yüksek gidemez, bir yerde patlayacak. Kadın olarak hayattaki geçmiş travmalarından dolayı söyleyebilirim en büyük sebebin dürüstlük olduğunu düşünüyorum, hiç birbirimize yalan söylemedik ve bu muazzam bir saygıya sebep oluyor. İlk bir sene çok zorlandık, kabuğumuza çekildik" diye devam etti.

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