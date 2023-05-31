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Melike Şahin evlendi

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Bey ile dünyaevine girdi. İşte detaylar...

Melike Şahin evlendi

Şarkıcı Melike Şahin yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Bey ile dünyaevine girdi. Şahin, paylaşımına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düştü.

Melike Şahin evlendi
Çifte binlerce beğeni geldi.

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