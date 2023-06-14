  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melike Şahin'den şok eden evlilik teklifi itirafı

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz ay Sedat Bey ile evlenmişti. Şarkıcıdan sürpriz evlilik teklifi itrafı geldi. İşte detaylar...

Melike Şahin'den şok eden evlilik teklifi itirafı

Melike Şahin, Elle dergisinin gecesine katıldı.

 Melike Şahin'den şok eden evlilik teklifi itirafı

Geçtiğimiz haftalarda herkesten gizli bir şekilde Sedat Bey ile dünya evine giren şarkıcı, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya. Neden yapmıyoruz diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık dedik hep beraber kutlayalım. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim" dedi.

Melike Şahin'den şok eden evlilik teklifi itirafı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Geçtiğimiz hafta evlenen Melike Şahin'den ilk açıklama
  Magazin

Geçtiğimiz hafta evlenen Melike Şahin'den ilk açıklama

Melike Şahin evlendi
  Magazin

Melike Şahin evlendi

Demet Özdemir Atina'dan ev aldı mı? Oyuncudan flaş itiraf!
  Magazin

Demet Özdemir Atina'dan ev aldı mı? Oyuncudan flaş itiraf!

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?
  Magazin

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu
  Magazin

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu

Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı
  Magazin

Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı