 Melike Şahin'den şok eden evlilik teklifi itirafı

Melike Şahin, Elle dergisinin gecesine katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda herkesten gizli bir şekilde Sedat Bey ile dünya evine giren şarkıcı, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya. Neden yapmıyoruz diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık dedik hep beraber kutlayalım. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim" dedi.

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