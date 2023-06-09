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Geçtiğimiz hafta evlenen Melike Şahin'den ilk açıklama

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Sedat Bey ile evlenmişti. Şahin'den ilk açıklama geldi....

Geçtiğimiz hafta evlenen Melike Şahin'den ilk açıklama

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu birçok hit parçaya imzasını atan Melike Şahin… Ünlü şarkıcı, yeni evliliğinden müziğine, birçok konuda soruları yanıtladı.

 Geçtiğimiz hafta evlenen Melike Şahin'den ilk açıklama

Müziğini arabesk olarak tanımlamadığını söyleyen Melike Şahin, “Arabeskçi değilim. Arabesk o kadar acıklı ki. Ben o kadar acıklı bir tip değilim. Ama içimde hüzünle kuşatılmış durumdayım. Ne zaman detaylı bahsederim bilmiyorum ama beni de üzen ve halletmem yıllar alan çok fazla şey geldi başıma” dedi.

Geçtiğimiz hafta evlenen Melike Şahin'den ilk açıklama
Geçen ay evlenen sanatçı:” Gerçek aşk seni büyütür, heyecanla uyanırsın. Bu kadar ağlak, bu kadar insanların kendi öz değerini yok saydığı bir şey değil.”

 Geçtiğimiz hafta evlenen Melike Şahin'den ilk açıklama

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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