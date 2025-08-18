  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

Mehtap Meral, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Aramakla Bulmak Arasında Hayat” ile dinleyicisini yine kalbinin en kırılgan noktasından yakalıyor.

 Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik


Şarkı, varoluşun en yalın haliyle “arayış” ve “bulma” arasındaki o ince, görünmez çizgide var olan duyguları işliyor.

 Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

Minimal bir düzenleme ile hayat bulan şarkının gitarlarında Jehat Hekimoğlu yer alıyor. Kayıt, prodüksiyon ve yayın süreci ise bağımsız müzik platformu Ev Yapımı İşler çatısı altında tamamlandı.

 Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

“Belki de sığınacak bir liman yok Kimseye adanacak bir ömür yok” dizeleriyle hem bir hayal kırıklığını, hem de içsel bir özgürleşmeyi dile getiren parça, Mehtap Meral’in güçlü yorumuyla ruhları sarmalıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu hakkında oğlu Metin Şen açıklama yaptı
  Magazin

Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu hakkında oğlu Metin Şen açıklama yaptı

Nükhet Duru’dan samimi açıklamalar! MS hastalığını anlattı  
  Magazin

Nükhet Duru’dan samimi açıklamalar! MS hastalığını anlattı  

Irmak Arıcı, binlerce hayranıyla buluştu
  Magazin

Irmak Arıcı, binlerce hayranıyla buluştu

Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor
  Magazin

Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor

Yapay zeka müşteri deneyimine demokrasi getiriyor
  Hayatın İçinden

Yapay zeka müşteri deneyimine demokrasi getiriyor

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti
  Magazin

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti