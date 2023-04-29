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Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a sürpriz cevap

Ünlü oyuncular Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin sosyal medyada yazışmaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a sürpriz cevap

27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanacağı iddia edilmişti.

Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a sürpriz cevap
Arzum Onan, eşiyle karesini paylamış, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet”, her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/ yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" demişti.

Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a sürpriz cevap

Aslantuğ da bu yoruma, "Erkeksiniz; ya da kadın, elinizi tutan da kadın; ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar; ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım" yazdı.

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