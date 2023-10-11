 Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlilik sözleşmesi mi yapıyor? Ceylan'dan şaşırtan açıklama

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in (66) evlenme hazırlığı yaptığı nişanlısı Gülseren Ceylan (26) ile birlikte önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.

Gülseren Ceylan iddialar hakkında ilk kez sessizliğini bozdu. Ceylan, “Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. O yüzden onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık” dedi.

Sosyal medyadaki “babasından bile büyük” tarzındaki yorumlar hakkında da konuşan Gülseren Ceylan, “Alışkın olmadığım için üzülüyorum. İnsanların zamanla alışacağına inanıyorum. Bizimkisi kısa vadeli bir ilişki değil. Çok mutluyuz. O bana ‘takılma’ diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki x bir adam olsaydı 60 yaşını hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor “ dedi. Mehmet Ali Erbil’in ailesinin de bu ilişkiyi onayladığına dikkat çeken Ceylan, “Hiç kimseden kötü bir tepki yok çünkü Mehmet Ali kendi hayatını yaşayan, kimseye akıl danışmayan bir insan. Yanındakiler de ona saygı duyuyor. Her şey yolunda ve mutluyuz ” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.