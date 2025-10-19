  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı! İşte detaylar...

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Oyuncu Selin Soydan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren oyuncu, "Sadece karaktere hazırlanmadım, dönem işi zengin alan... Konuşma ve beden dili olsun, hepsine projeden önce hazırlandım. Halen sette bir şeyler öğreniyorum. Kıyafeti giyince bile yürüyüş değişiyor. Bir saat hazırlık süreci oluyor ama bana 10 dakika gibi geliyor. Zor ama aynada kendimi dönem kıyafetleriyle görünce motive oluyorum. Makyaj hiç yapmıyoruz, çok doğal. Kıyafetler çok özel" dedi.

 

 Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Soydan, "Küçüklüğümde hep Osmanlı tarihi izler ve merak ederdim. Benim için şans oldu" diye konuştu.

 Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Oyuncu, "Aslında ata binme sahnesi çok isterdim. Sette görüyorum hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

 Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  


OYUNCU KOÇUMLA ÇALIŞIYORUM
Soydan, "Oyunculukta güzellik algısı vardır, siz dezavantajını yaşadınız mı?" sorusuna, "Hiç yaşamadım. Ben bir şeyle karşılaşmadım" yanıtını verdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Kendisiyle ilgili oyuncu, "Okula devam ediyorum. Spora önem veriyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zaten oyuncu koçumla sürekli senaryo çalıştığım için çok fazla vakit kalmıyor" açıklamasını yaptı.

 Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demir Demirkan İzmir'de hayranları ile buluştu
  Magazin

Demir Demirkan İzmir'de hayranları ile buluştu

İntihar ettiği iddia edilen Dilan Polat'tan açıklama!
  Gündem

İntihar ettiği iddia edilen Dilan Polat'tan açıklama!

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu Las Vegas’ta diş estetiğinde yeni bir çağ açtı
  Cemiyet

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu Las Vegas’ta diş estetiğinde yeni bir çağ açtı

Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, ikinci bebeklerine kavuştu
  Magazin

Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, ikinci bebeklerine kavuştu

Hollywood’ta 500 milyon dolarlık proje! Türk inşaat mühendisine Furkan Demircioğlu’na emanet
  Hayatın İçinden

Hollywood’ta 500 milyon dolarlık proje! Türk inşaat mühendisine Furkan Demircioğlu’na emanet

Bir dönemin TV yıldızı olan Korhan Abay, durakta otobüs beklerken görüntülendi!
  Magazin

Bir dönemin TV yıldızı olan Korhan Abay, durakta otobüs beklerken görüntülendi!