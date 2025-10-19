 Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Oyuncu Selin Soydan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren oyuncu, "Sadece karaktere hazırlanmadım, dönem işi zengin alan... Konuşma ve beden dili olsun, hepsine projeden önce hazırlandım. Halen sette bir şeyler öğreniyorum. Kıyafeti giyince bile yürüyüş değişiyor. Bir saat hazırlık süreci oluyor ama bana 10 dakika gibi geliyor. Zor ama aynada kendimi dönem kıyafetleriyle görünce motive oluyorum. Makyaj hiç yapmıyoruz, çok doğal. Kıyafetler çok özel" dedi.

Soydan, "Küçüklüğümde hep Osmanlı tarihi izler ve merak ederdim. Benim için şans oldu" diye konuştu.

Oyuncu, "Aslında ata binme sahnesi çok isterdim. Sette görüyorum hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.



OYUNCU KOÇUMLA ÇALIŞIYORUM

Soydan, "Oyunculukta güzellik algısı vardır, siz dezavantajını yaşadınız mı?" sorusuna, "Hiç yaşamadım. Ben bir şeyle karşılaşmadım" yanıtını verdi.

Kendisiyle ilgili oyuncu, "Okula devam ediyorum. Spora önem veriyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zaten oyuncu koçumla sürekli senaryo çalıştığım için çok fazla vakit kalmıyor" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.