'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren Selin Soydan rolünü anlattı

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren Selin Soydan, zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.



Oyuncu, “Bu rol benim için sadece bir deneyim değil, adeta bir zaman yolculuğu. Gülperi'nin sesi olmak beni hem ruhen hem sanatsal olarak derinden etkiledi. Tarihi kostümlere ve kraliyet hikâyelerine çocukluktan beri ilgim vardı, şimdi o dünyanın tam içindeyim” dedi.

