  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren Selin Soydan rolünü anlattı

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren Selin Soydan rolünü anlattı. İşte detaylar...

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren Selin Soydan rolünü anlattı

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren Selin Soydan, zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

 

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Gülperi karakterine hayat veren Selin Soydan rolünü anlattı
Oyuncu, “Bu rol benim için sadece bir deneyim değil, adeta bir zaman yolculuğu. Gülperi'nin sesi olmak beni hem ruhen hem sanatsal olarak derinden etkiledi. Tarihi kostümlere ve kraliyet hikâyelerine çocukluktan beri ilgim vardı, şimdi o dünyanın tam içindeyim” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünyada ilk kez ünlü oyuncular yapay zekâ ile üretilen bir dizide yer alacak
  Magazin

Dünyada ilk kez ünlü oyuncular yapay zekâ ile üretilen bir dizide yer alacak

Pelin Karahan'ın AVM tarzı
  Magazin

Pelin Karahan'ın AVM tarzı

Şevval Şahin annesiyle AVM turu yaptı
  Magazin

Şevval Şahin annesiyle AVM turu yaptı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Hadise, Ankara konserinde içini döktü!
  Gündem

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Hadise, Ankara konserinde içini döktü!

Cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, şimdi Fulya Keskin’in özel derslerinde buluşuyor!  
  Hayatın İçinden

Cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, şimdi Fulya Keskin’in özel derslerinde buluşuyor!  

Selma Eruzun ile Murat Büyükçelebi evlendi
  Magazin

Selma Eruzun ile Murat Büyükçelebi evlendi