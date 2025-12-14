 Maya Diab ile İbrahim Tatlıses aynı sahnede buluştu

Maya Diab sahnesini tamamladıktan sonra İbrahim Tatlıses’in sahnesine çıkarak eşlik etti.

İkilinin birlikte seslendirdiği “Esmer Yarim” geceye damga vururken, Diab’ın “I Love İmparator” sözleri salondan büyük alkış aldı.

Gazino kültürünün tek adresi Günay İstanbul, unutulmaz bir cumartesi gecesine ev sahipliği yaptı.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile Orta Doğu’nun ikonik yıldızı Maya Diab, müzik ve eğlence dolu bir geceye imza attı.

Gecede sahneye ilk olarak çıkan Maya Diab, göz kamaştıran performansı ve iddialı sahne şovuyla büyük alkış topladı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı, Altın sarısı metal detaylardan oluşan özel kostümüyle sahne alan Diab, gecenin adeta “Iron Lady”si oldu

Maya Diab’ın sahnesini tamamlamasının ardından geceye damga vuran sürpriz an yaşandı.

İbrahim Tatlıses’in sahnesine çıkan Maya Diab, eşlik ederek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.



Birlikte seslendirdikleri “Esmer Yarim” büyük alkış alırken, Diab çocukluğundan bu yana Tatlıses’e duyduğu hayranlığı dile getirerek, “I Love İmparator” sözleriyle usta sanatçıya olan sevgisini sahneden ilan etti.

Kısa bir performansın ardından sahneyi sanatçıya teslim eden Maya Diab, geceye unutulmaz bir imza attı.

Ardından sahneyi devralan İbrahim Tatlıses, eski günleri aratmayan performansıyla konuklara adeta müzik ziyafeti yaşattı.



İki büyük ismi bir arada izleme fırsatı bulan davetliler, Günay İstanbul’da eğlence dolu bir cumartesi gecesi yaşadı.

Alkışların dinmediği gecede Günay İstanbul, bir kez daha gazino kültürünün vazgeçilmez adresi olduğunu kanıtladı.

