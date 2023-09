Maximiles Black The Bodrum Cup, 35'inci yılında yola Selanik'ten çıkıyor Her yıl ekim ayında binlerce denizci ve deniz tutkununu bir araya getiren, bu yıl Maximiles Black'in isim sponsorluğunu üstlendiği Akdeniz'in en büyük yelken festivali The Bodrum Cup için geri sayım başladı.