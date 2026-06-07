 Max Korzh’tan rekor gibi konser

Belaruslu süperstar Max Korzh, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği dev konserle on binlerce hayranını aynı ritimde bir araya getirdi.

Tam beş saat boyunca aralıksız canlı performans sergileyen sanatçı, enerjisi ve seyircisiyle kurduğu güçlü bağ sayesinde geceyi sıradan bir konser deneyiminin çok ötesine taşıdı.



Rusya, Ukrayna, Belarus ve dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelen binlerce Slav müziksever, Korzh’un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Hınca hınç dolan stadyumda unutulmaz anlardan biri ise seyircilerin dakikalarca hep birlikte “İstanbul” tezahüratları yapması oldu.

Bu an, müziğin farklı coğrafyalardan gelen insanları ortak bir duyguda buluşturma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.



Hayranlarının coşkusuna karşılık veren Max Korzh, sahneden yaptığı konuşmada İstanbul’a yeniden dönmek istediğini belirterek, “Bir sonraki buluşmamızda eğlenmeyi seven Türk dostlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Hep birlikte olalım” sözleriyle büyük alkış aldı. Gecenin finali ise görkemli bir görsel şölene dönüştü. Konserin ardından yaklaşık beş dakika süren havai fişek gösterisi, stadyumu renkler ve ışıklarla kaplayarak unutulmaz geceyi etkileyici bir finalle taçlandırdı. On binlerce kişinin katıldığı organizasyon boyunca güvenlikten seyirci akışına kadar tüm detayların titizlikle planlandığı gözlendi.

Yoğun katılıma rağmen etkinlik, üst düzey güvenlik önlemleri ve kusursuz operasyon yönetimi sayesinde sorunsuz şekilde tamamlandı. İstanbul, bir kez daha uluslararası müzik dünyasının önemli duraklarından biri olduğunu kanıtlarken, Max Korzh konseri 2026 yaz sezonunun en çok konuşulan etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sadece bir konser değil, farklı ülkelerden gelen insanların aynı şarkılarda buluştuğu, müziğin birleştirici gücünü kutlayan büyük bir festival ruhu yaşandı.

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