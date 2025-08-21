  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Maral'ın Kal Demem şimdiden akım oldu!

Maral'ın Kal Demem şimdiden akım oldu! İşte detaylar...

Maral'ın Kal Demem şimdiden akım oldu!

 

Tarzına eklediği yeniliklerle adından söz ettirmeye devam eden başarılı şarkıcı Maral yeni teklisi Kal Demem’i piyasaya çıkardı.

 Maral'ın Kal Demem şimdiden akım oldu!


Kısa sürede büyük ilgi gören şarkıya Yusuf Can Özbilen yönetmenliğinde İstanbul’un en yüksek noktalarından Gayrettepe Point Otel’in terası ve helikopter pistinde klip çekildi.

Maral'ın Kal Demem şimdiden akım oldu!Maral'ın Kal Demem şimdiden akım oldu!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kayahan şarkıları İzmir'de yankılandı
  Magazin

Kayahan şarkıları İzmir'de yankılandı

'Var Bunlar'ın üçüncü sezonu başladı
  Magazin

'Var Bunlar'ın üçüncü sezonu başladı

Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyayı salladı
  Magazin

Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyayı salladı

Jennifer Lopez ile Didem Özcan İtalya'da biraraya geldi
  Magazin

Jennifer Lopez ile Didem Özcan İtalya'da biraraya geldi

Burak Sarımola ve Wilma Elles Yüksek Aşk dizisinde buluşuyor!
  Magazin

Burak Sarımola ve Wilma Elles Yüksek Aşk dizisinde buluşuyor!

Ayça Varlıer ve Samrat Chakrabarti’den İstanbul’da oyunculuk atölyesi
  Magazin

Ayça Varlıer ve Samrat Chakrabarti’den İstanbul’da oyunculuk atölyesi