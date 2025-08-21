 Maral'ın Kal Demem şimdiden akım oldu!

Tarzına eklediği yeniliklerle adından söz ettirmeye devam eden başarılı şarkıcı Maral yeni teklisi Kal Demem’i piyasaya çıkardı.



Kısa sürede büyük ilgi gören şarkıya Yusuf Can Özbilen yönetmenliğinde İstanbul’un en yüksek noktalarından Gayrettepe Point Otel’in terası ve helikopter pistinde klip çekildi.

