Mara’dan Sevgililer Günü şıklığınızı tamamlayacak harika öneriler

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala, aşkınızı doyasıya yaşayacağınız bu özel güne hazır mısınız? İlhamını kadınların renkli, özgün ve enerji dolu dünyasından alan Mara Kozmetik, sevgilinizle geçireceğiniz bu romantik günde şıklığınızı tamamlayacak ve sizi göz alıcı bir görünüme kavuşturacak birbirinden özel ürünler sunuyor. İşte Mara’nın Sevgililer Günü için önerileri…

Bakışlarınızla sevgilinizi etkileyin!

Mara’nın kusursuz Sevgililer Günü görünümünü maksimumda yaşamak isteyenlere özel önerisi, Mara Magnetic Eyes Mıknatıslı Kirpik Maksimum Yoğun ürünü. Çoklu kullanımı ve kusursuz bitişiyle ilk kullanımdan itibaren vazgeçilmeziniz olacak takma kirpikler, yoğun formu ile aşk dolu bakışlarınıza ayrı bir hava katacak.

Kusursuz bir topuzla aşkınızı büyüleyin

Sevgililer Günü’nde kusursuz görünen bir topuzla aşkınızı büyüleyebilirsiniz! Yeni çıkan bebek saçlarınızı kontrol altına almanızı ve kabaran saç sorununuzun önüne zahmetsizce geçmenizi sağlayan Mara Babyhair Styling Stick Mascara ile saçınızı romantik bir akşama dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İçerisinde bulunan kıymetli biotin ve keratin ile aynı zamanda yeni saç oluşumunu da destekleyen ve saçın sağlıkla uzamasına da katkı sağlayan Mara Babyhair ile saçınızı sertleştirmeden şekillendirebilir ve doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. ️Maskara formu ile kullanım kolaylığı sunan Stick Mascara özellikle gün içinde ihtiyaç duyduğunuz anlarda çantada taşınabilirliği ile tam bir kurtarıcı…

Saçlarınızdan esen tatlı rüzgarla cezbedin

Mara’nın Sevgililer Günü’ne özel bir diğer önerisi, Mara Whisper of Love Saç Parfümü. Saçları tazeleyerek ve her adıma tatlı marshmallow kokuları yaymanızı sağlayan ürün sayesinde aşkınızı cezbederken saçınızı ağırlaştırmadan besleyebilirsiniz.

Nemli ve pürüzsüz dudaklar

Formülünde on bir farklı nemlendirici bileşen içeren Feelips Dudak Bakım Seti, sadece Sevgililer Günü için değil her an ihtiyaç duyacağınız bir ürün. İçeriğindeki değerli yağlar ve şeker ile dudaklarınızda oluşan pullanma ve kurumuş görünümü ortadan kaldıran set, daha pürüzsüz, daha canlı ve yumuşacık dudaklara kavuşmanızı sağlıyor.

Aşkın sembolü ve kokusu gün boyu tırnaklarınızda

Mara’nın Sevgililer Günü için son önerisi, Mara Paint'N Smell Rose Paradise Kokulu Oje Seti…Gülün en güzel kırmızı tonlarını tırnaklarınıza taşıyan Rose Paradise, 14 Şubat’a en çok yakışan ürünlerden. Gül bahçelerini aratmayacak mis gibi kokusuyla Rose Paradise ile her an düşlerinizdeki çiçek bahçesindeymiş hissini yaşarken, aşkın sembolünü ve kokusunu gün boyu tırnaklarınıza hissedeceksiniz.

