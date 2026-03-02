  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı

Manifest, konser duyurularına başladı. Grup, mayıs ayında da İstanbul Ülker Arena’da 4 gün üst üste sahne alacak.

 Manifest İstanbul konserlerini açıkladı

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan Manifest, İstanbul’da dört gün boyunca konser vermeye hazırlanıyor. Türkiye’nin sevilen müzik grubu, 15-16-17-18 Mayıs tarihlerinde Ülker Arena’da hayranlarıyla buluşacak. Ülker Arena şovuna özel sürprizler yapacak olan Manifest’in İstanbul konser biletleri 4 Mart’ta satışa çıkacak. Yenilenen sahne şovları ve güçlü repertuvarlarıyla Manifest’in İstanbul konserlerini 4 gecede toplam 50 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi
  Magazin

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi
  Magazin

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!
  Magazin

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!
  Magazin

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  
  Magazin

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı
  Magazin

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı