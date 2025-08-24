  • Video Galeri Foto Galeri
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra bir arada

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra bir arada... İşte detaylar...

Prestij Müzik'te senelerce birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, yıllar sonra bir araya geldi. Çeşme'de konakladıkları otelde karşılaşan üçlü, hasret giderdi.

O anları Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, "Prestij meselesi" diyerek paylaştı.

