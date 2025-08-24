 Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra bir arada

Prestij Müzik'te senelerce birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, yıllar sonra bir araya geldi. Çeşme'de konakladıkları otelde karşılaşan üçlü, hasret giderdi.

O anları Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, "Prestij meselesi" diyerek paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.