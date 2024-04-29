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M.A.C dudaklarınıza yepyeni bir ışıltı getiriyor! 6 yeni ton eklendi

M·A·C, Lustreglass Lipstick serisine, 6 yeni renk ekleyerek, dudaklarınıza sıcak bir dokunuş katıyor. Lustreglass Lipstick'in 6 yeni rengi; uzun süre kalıcı, ışıltılı pembelikleriyle ile şeker tadında portakalları içeriyor. 

M.A.C dudaklarınıza yepyeni bir ışıltı getiriyor! 6 yeni ton eklendi

Lustreglass Lipstick'in Sıra Dışı Formülü 

Formülü, dudakları hemen ve uzun vadeli nemle sararak sekiz saat boyunca ışıltılı bir renk sunuyor. Makyaj sanatçıları tarafından seçilmiş pigmentler, mega-hidratörler olan jojoba yağı, ahududu çekirdeği yağı, hindistancevizi yağı, sızma zeytinyağı, shea yağı ve hyaluronik asit ile buluşuyor. 

M.A.C dudaklarınıza yepyeni bir ışıltı getiriyor! 6 yeni ton eklendi

Lustreglass Lipstick'in Renk Seçenekleri 

Üç pembe tonu düşünün: açık, parlak mercan  Kissmet, açık pembe Gummy Bare, neredeyse pembe olan kırmızı Well, Well, Well! Açık kahve tonuyla Like I Was Saying, Nötr-kahve tonlarında sıcak karamel Work Crush ve zengin şeftali tonunda Obviously. Eklenen bu 6 yeni seçenek, dudaklara baharın tazeliğini sunuyor.  

M.A.C dudaklarınıza yepyeni bir ışıltı getiriyor! 6 yeni ton eklendi

M·A·C Global Makyaj Sanatı Yürütme Direktörü Sharryn Hinchliffe, Lustreglass Lipstick'in etkisi hakkında, "Bu altı rüya gibi renk her şeyi sunuyor. Bir balm gibi hissettiren, şeffaf bir rujun faydasına sahip olmak trend renk eklerken mükemmel bir uyum sağlıyor" diyor. 

LUSTREGLASS SHEER-SHİNE RUJ- 899 TL

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