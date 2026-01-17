  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Mabel Matiz, Bostancı Gösteri Merkezi’nde Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, soğuk hava ve yağmura aldırmayan hayranlar salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

 Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mabel Matiz, dinleyicilere hitaben, “Bostancı Gösteri Merkezi’nde uzun bir aradan sonra yeniden sahnedeyiz. 3,5 yıl sonra buradayız. Bu atmosferi çok özlemişim. Hoş geldiniz” sözleriyle seslendi. Yoğun ilgi gören konserde salonu dolduran dinleyiciler, sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser
Repertuvarında Sarmaşık, Müphem, A Canım, Öyle Kolaysa, Ya Bu İşler Ne ve Gel gibi sevilen parçalarına yer veren Mabel Matiz, sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni topladı.

 Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Özenle hazırlanan sahne tasarımı ve ışık efektleriyle renklenen performans, Bostancı Gösteri Merkezi’ni adeta bir müzik şölenine dönüştürdü.

 Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Konser sonunda büyük alkışlarla yeniden sahneye çıkan Mabel Matiz, dinleyicilerine teşekkür ederek geceyi noktaladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

MSG Başkanı Ferhat Göçer’den yapay zeka manifestosu
  Magazin

MSG Başkanı Ferhat Göçer’den yapay zeka manifestosu

Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı
  Magazin

Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Burcu Esmersoy'un yağmur önlemi
  Magazin

Burcu Esmersoy'un yağmur önlemi

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti
  Magazin

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor
  Magazin

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti
  Magazin

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti