  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Lohusa’nın kahkaha dolu fragmanı izleyiciyle buluştu

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa’nın fragmanı yayınlandı. 2024 yılının heyecanla beklenen komedi filmi olan Lohusa’nın fragmanı, izleyenleri şimdiden meraklandırdı. Lohusa, 19 Ocak’ta sinemalarda olacak.

‘Lohusa’nın kahkaha dolu fragmanı izleyiciyle buluştu

Türk Sineması’nın başarılı oyuncu ve senaristi Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa ilk fragmanıyla olay yarattı. Kahkaha dolu fragman, film henüz vizyona girmeden bile izleyenlere neşe saçtı.

‘Lohusa’nın kahkaha dolu fragmanı izleyiciyle buluştu

Arif V 216 ve Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin fragmanında; Gupse Özay ve Onur Gürçay’ın karakterlerinin doğum sonrası halleri izleyenleri güldürdü. 

‘Lohusa’nın kahkaha dolu fragmanı izleyiciyle buluştu

Genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alan fragman, izleyicilere filme dair küçük ipuçları verdi. Oyuncu kadrosunda; Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu’nun olduğu filmin fragmanı, yayına girmesinin hemen ardından büyük ilgi görerek sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Film, 19 Ocak 2024’te gösterime giriyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü sosyetik Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu
  Cemiyet

Ünlü sosyetik Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu

Dört yıl önce boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki barıştı
  Magazin

Dört yıl önce boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki barıştı

Emre Karayel'in acı haberi
  Gündem

Emre Karayel'in acı haberi

Şevval Sam, Riyad'daki Süper Kupa Finali'nde Atatürk'ün fotoğrafına izin verilmemesi hakkında konuştu
  Magazin

Şevval Sam, Riyad'daki Süper Kupa Finali'nde Atatürk'ün fotoğrafına izin verilmemesi hakkında konuştu

Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?
  Magazin

Emre Altuğ bakın 2024'ten ne istiyor?

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi
  Magazin

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi