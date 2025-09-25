  • Video Galeri Foto Galeri
Lidya Pınar yeni şarkısının tanıtımını kelebek kostümüyle yaptı. İşte detaylar...

Manifest grubunun konserinden görüntülerin olduğu X paylaşımları, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellenmişti. 6 Eylül'de verdikleri +18 konserin ardından Manifesto üyeleri hakkında 'hayâsızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren Manifest üyeleri adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, grup üyelerini adli kontrolle serbest bıraktı. Grup, yeni şarkılarını Rüya'yı 3 Ekim'de çıkarıyor.

Grup üyesi Lidya Pınar, kelebek kostümüyle şarkının tanıtımını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir.
