Leyla Lydia Tuğutlu elektronik müzikle kendini yeniden anlatıyor

Başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, kariyerinde ilk kez elektronik müzikle farklı bir yaratıcı alana adım atıyor. Tuğutlu, bu sürpriz niteliği taşıyan projeyi kalıcı bir yön değişikliğinden ziyade, kişisel bir ifade ve keşif alanı olarak tanımlıyor. Güzel oyuncunun kariyerindeki bu farklı adım, sevenlerinde şimdiden merak ve heyecan yaratmış durumda.

BİRLİKTE YAZILAN BİR HİKÂYE: EŞİ CEYHUN ERGİN’DEN ŞARKI SÖZLERİ
Maxi single formatında hazırlanan çalışmanın çıkış şarkısı “Senden Dönemem”, modern şehir hayatının yarattığı yalnızlık, aşk acısı ve içsel çatışmaları melankolik bir atmosferle anlatıyor. Şarkı sözlerinde eşi Ceyhun Ergin’in imzası bulunan proje, şehirli bireyin iç dünyasına odaklanan, hikâyesi olan bir müzikal evren kuruyor.

KARAKTERLERDEN ŞARKILARA UZANAN BİR YOL
Müziğe yaklaşımını oyunculukla benzer bir yerden kuran Tuğutlu, süreci şu sözlerle anlatıyor: “Projeleri yazarken nasıl karakterler oynamak istediğimizi hayal ediyoruz. Karakterlerin hikâyeleri zamanla şarkı sözüne dönüştü; iç dünyaları, söylemek isteyip söylemedikleri cümleler… Müzikle ilgili yıllardır yapmak istediğim ama ertelediğim hayallerimi, ortaya çıkan şarkılarla birleştirip hikâyesi olan bir albüme dönüştürdük.”

BİLİM KURGUDAN İLHAM ALAN ŞARKILAR
Oyuncuya göre her şarkı, tıpkı bir rol gibi, başka bir ruh hâline bürünmek anlamına geliyor. Tuğutlu, dinleyicinin alışık olmadığı bu yönünü keşfetmenin yanı sıra, eşiyle birlikte yarattıkları dünyada bilinmezliğin ve özgürlüğün kendilerini heyecanlandırdığını söylüyor. Bilim kurguya olan ilgilerinin de şarkıların atmosferine ilham verdiğini belirtiyor.

Sade ama güçlü bir estetikle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanan Leyla Lydia Tuğutlu, bu projeyle müziği yeni bir ifade alanı olarak konumlandırırken, oyunculuk yolculuğunu ise sürdürmeye devam ediyor.

