 Leyla Bilginel'den estetik yaptıranlara gönderme

2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran, geçtiğimiz aylarda ise Türkiye'ye tekrar geri dönen oyuncu Leyla Bilginel, Akmerkez'de görüntülendi.

Kız kardeşi Aylin Kömürcü ile alışverişe geldiklerini söyleyen oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Estetiğiniz var mı?' sorusuna "50 yaşındayım, gördüğünüz üzere taş gibi hatunum, yıllarca çok Avrupaisin diyerek bana belli karakterleri vermiyorlardı, şimdi herkes Hollywood suratı yaptırıyor, olan bana oldu" dedi. Estetiğin abartılmasından dert yanan oyuncu "Artık kaş, göz, kirpik, ben her şeyi yapıyorlar, benim botoksum bile yok, gururla söylüyorum hiçbir estetiğim yok, Seda Sayan Ajda Pekkan'ın yolundan gidiyor, ben de onların arkasından organik halimle geliyorum, spor yapmıyorum, bütün bunları kendim yaptığım doğal ürünlerim sayesinde yapıyorum." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye kalıcı olarak döndüğünü yenileyen oyuncu Çanakkale'de 20 dönüm yer aldığını ve Ata tohumları biriktirerek geleceğe hazırlık yaptığını söyledi. Kayranın büyüdüğünü ve müziğe çok ilgi gösterdiğini, 6 çeşit enstruman çaldığını söyledi. Kayra'nın eğitim almasını istemediğini ve ondan eğitim alması için kendisine bir sebep sunmasını istediğini söyleyen oyuncu, Kayra'nın müziğe olan ilgisini Güzel Sanatlar okuyarak pekiştirmek istediğini söylemesi üzerine bu duruma onay verdiğini söyledi.



Kayra'nın hiçbir elektronik aletinin olmadığını söyleyen oyuncu bunun da faydasını gördüğünü söyledi.

Sosyal medyanın kendisi için hiçbir yararının olmadığından da bahseden oyuncu "Ben hiçbir faydasını görmedim. Kayra ile ben çok eğleniyoruz, telefonun içindeki kirli dünyaya çocuklarımızı feda etmeyelim." dedi.

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